தீபாவளி போனஸ் 10% போதாது.. 20% ஆக உயர்த்துங்கள்.. தமிழக அரசுக்கு ராமதாஸ் கோரிக்கை!

சென்னை : 10% தீபாவளி போனஸ் போதுமானதல்ல என்றும் 20% ஆக உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் என்றும் பா.ம.க நிறுவனர் ராமதாஸ் தமிழக அரசை வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தமிழக அரசு பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் சி மற்றும் டி பிரிவு ஊழியர்களுக்கு 10 சதவீத தீபாவளி போனஸ் வழங்கப்படும் என அறிவித்துள்ளது.

தமிழக அரசின் இந்த அறிவிப்பு தொழிலாளர்களுக்கு ஏமாற்றம் அளிக்கிறது எனத் தெரிவித்துள்ள பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ், குறைந்தது 20% ஆக போனஸை உயர்த்தி வழங்க தமிழக அரசு முன்வர வேண்டும் எனக் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

PMK founder Dr Ramadoss has urged Tamil Nadu government that the 10% Diwali bonus for the employees of public sector organizations is not enough and the TN government should come forward to increase the bonus to at least 20%.