மக்களைக் காக்க 24 மணிநேரமும் தயார்.. எந்த நேரமும் புகார் தெரிவிக்கலாம் - கேகேஎஸ்எஸ்ஆர் ராமச்சந்திரன்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி தொடர்பான புகார்களுக்கு பொதுமக்கள் 1913 என்ற கட்டணமில்லா தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்ளலாம். பொதுமக்கள் TNSMART இணையதளத்திலும், வாட்ஸ் அப் எண் 9445869848 மூலமாகவும் புகார்களை தெரிவிக்கலாம் என்று பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை அமைச்சர் கேகேஎஸ்எஸ்ஆர் சாத்தூர் ராமச்சந்திரன் கூறியுள்ளார்.

வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியின் காரணமாக கடந்த 24 மணி நேரத்தில், 37 மாவட்டங்களிலும் மழை பெய்துள்ளது. மாநிலத்தின் சராசரி மழை அளவு 27.10 மி.மீட்டர். நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக 271.68 மி.மீட்டர் பதிவாகியுள்ளது. வடகிழக்கு பருவமழை 01.10.2021 முதல் 10.11.2021 வரை 388.10 மி.மீ பெய்துள்ளது. இது இயல்பான மழையளவான 255.2 மி.மீட்டரை விட 52 சதவீதம் கூடுதல் ஆகும்.

தமிழ்நாட்டில் முக்கியமான 90 நீர்த்தேக்கங்களில், 53 நீர்த்தேக்கங்கள் 76 சதவீதத்திற்கு மேலாக நிரம்பியுள்ளன. 14,138 ஏரிகளில் 9,153 ஏரிகள் 50 சதவீதத்திற்கு மேலாக நிரம்பியுள்ளன, இவற்றுள் 3,691 ஏரிகள் 100 சதவீதத்திற்கு மேலாக நிரம்பியுள்ளன. மீட்பு, நிவாரண நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. வங்கக் கடல் பகுதியில் மீன் பிடிக்கச் சென்ற 33,773 படகுகள் பத்திரமாக கரை சேர்ந்துள்ளன.

English summary

The public can contact the Metropolitan Corporation of Chennai on toll free number 1913. Disaster Management Minister KKSSR Sathur Ramachandran said the public can lodge complaints on the TNSMART website and through WhatsApp number 9445869848.