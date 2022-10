சிங்கார சென்னை 2.0! களத்தில் இறங்கிய சென்னை மாநகராட்சி! 166 கி.மீ நீள கேபிள், இன்டர்நெட் வயர்கள் கட்

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: மாநகராட்சி சார்பில் சமீப காலமாக சில ஆக்கப்பூர்வமான பணிகள் துரிதமாக நடைபெற்று வருகின்றன. அந்த வகையில் தற்போது சாலையில் உள்ள தேவையற்ற வயர்களை ஊழியர்கள் அப்புறப்படுத்த தொடங்கியுள்ளனர்.

சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதியில் கேபிள் மற்றும் இன்டர்நெட் வயர்களை அமைக்க கட்டணம் செலுத்தி அனுமதி பெற வேண்டும்.

இவ்வாறு இருக்கையில், சிலர் விதிமீறலாக வயர்களை அமைத்திருப்பதாக தொடர் புகார்கள் வந்திருந்தன. இதன் அடிப்படையில் தற்போது நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

Recently, some creative works have been going on rapidly on behalf of the Corporation. In that way, the workers have started removing the unnecessary wires on the road. Permission to install cable and internet wires in the area under Chennai Corporation should be paid and obtained. While this was the case, there were continuous complaints that some people had installed wires illegally. Actions are being taken based on this.