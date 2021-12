பொத் பொத்தென விழும் கட்டிடங்கள்.. தமிழகத்தை அதிர வைத்த விபத்துகள்.. லேட்டஸ்ட் திருவொற்றியூர்

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: சென்னை திருவொற்றியூர் அரிவாங்குளத்தில் உள்ள குடிசை மாற்றுவாரிய குடியிருப்பு கட்டிடம் திடீரென இடிந்து விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது. 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட குடிசை மாற்றுவாரிய குடியிருப்பில் இன்று காலை லேசாக விரிசல் விழுந்துள்ளது.

அதைப்பார்த்த மக்கள் உடனடியாக வெளியேறத் தொடங்கிய வேளையில் எதிர்பாராதவிதமாக கட்டிடம் மொத்தமாக நொறுங்கி விழுந்தது. இந்த கட்டிடத்தில் வசித்து வந்த மக்கள் அனைவரும் வெளியேறியதால் நல்ல வேலையாக உயிர் சேதம் ஏற்படவில்லை.

திடீரென இடிந்து விழுந்த திருவொற்றியூர் குடிசை மாற்று வாரிய கட்டிடம்.. 24 வீடுகள் தரைமட்டம்.. பதற்றம்

திருவொற்றியூர்: வீடுகளை இழந்து தவித்த மக்கள்… நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கிய திமுகவினர்!

English summary

We often see the news of recent damage to residential buildings in Tamil Nadu.A few days ago, 3 students were killed when a toilet building collapsed at Nellai Chapter School. Three people, including the school governor and the headmaster, were arrested in connection with the incident