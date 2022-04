மாயமான ஐஜி பொன் மாணிக்கவேலின் துப்பாக்கி! 8 தோட்டா வேற இருந்துச்சாம்..! ஓடும் ரயிலில் பரபர சம்பவம்.!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ரயில் பயணத்தின்போது 8 தோட்டாக்கள் நிரப்பப்பட்டு இருந்த பாதுகாப்புக்காக வைத்திருந்த தனது கைத்துப்பாக்கியை ஓய்வு பெற்ற காவல்துறை ஐஜி பொன்மாணிக்கவேல் தவற விட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தமிழகத்தின் சிலை கடத்தல் பிரிவு ஐஜியாக பொன். மாணிக்கவேல் நியமிக்கப்பட்டர். அவரது தலைமையிலான தனிப்படை தமிழகம் முழுவதும் தமிழ்நாட்டு கோயில்களின் புராதான சிலைகள், கலசங்கள் கடத்தல் வழக்கை விசாரித்தது.

அவர்களது அதிரடி நடவடிக்கையால் சிலை கடத்தல் வழக்கில் சம்மந்தப்பட்ட உயர் அதிகாரிகள் முதல், தொழிலதிபர்கள் வரை பாரபட்சம் இல்லாமல் அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்டனர். இதனால் தமிழகம் முழுவதும் பேசு பொருளானார் பொன் மாணிக்கவேல்.

English summary

The incident in which retired police IG Pon Manickavel missed his pistol which was kept for security which was filled with 8 bullets during the train journey caused a great stir.