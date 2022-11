வீடு தேடி வந்த மம்தா பானர்ஜி.. முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கிய பரிசு.. என்ன புத்தகம்?

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: சென்னை வந்த மேற்கு வங்க மம்தா பானர்ஜிக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அளித்த புத்தகம் மக்களிடையே கவனம் பெற்றுள்ளது.

மேற்கு வங்க ஆளுநர் இல.கணேசனின் இல்ல விழாவில் பங்கேற்பதற்காக 2 நாள் பயணமாக அம்மாநில முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி இன்று சென்னை வந்துள்ளார். சென்னை வந்த மம்தா பானர்ஜி, ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இல்லத்திற்கு சென்று அவரை சந்தித்தார்.

மம்தா பானர்ஜியை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வீட்டின் வாசலுக்கு வந்து பொன் ஆடை அணிவித்து வரவேற்றார். முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் - மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜியின் சந்திப்பின்போது துரைமுருகன், டி.ஆர்.பாலு, கனிமொழி, உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்பட பலர் உடன் இருந்தனர்.

வெளிமாநில தலைவர்கள் சந்திக்கும்போது, தமிழ் பற்றிய புத்தகங்களையும், தமிழ்நாட்டின் வரலாறு குறித்த புத்தகங்களையும் வழங்குவதை மு.க.ஸ்டாலின் வாடிக்கையாக வைத்துள்ளார். இந்த சந்திப்பின் போது முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சென்னையின் பலகாரங்களை வழங்கியுள்ளார். அதேபோல் திமுகவின் வரலாறு குறித்த முக்கிய புத்தகம் ஒன்றையும் பரிசாக வழங்கியுள்ளார். அந்த வகையில் திமுகவின் தொடக்க காலமான 1949 முதல் திமுக ஆட்சியமைத்த ஆண்டான 1967 வரையிலான "Rule of the Commoner" DMK and the formation of political in Tamilnadu in 1949 to 1967 என்ற புத்தகத்தை பரிசாக வழங்கி உள்ளார்.

English summary

The book given by Chief Minister M.K.Stalin to West Bengal Mamata Banerjee who came to Chennai has received attention among people.