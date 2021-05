கண்டிப்பாக கட்சியை சரி பண்ணிடலாம்.. நிச்சயம் வருகிறேன்.. தொண்டரிடம் சசிகலா பேசியதாக வெளியான ஆடியோ

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: கட்சியை சரி செய்து கொள்ளலாம். அனைவரும் கவனமாக இருங்கள் என்று கட்சி தொண்டர் ஒருவரிடம் சசிகலா தொலைபேசியில் பேசியதாக ஆடியோ ஒன்று சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. ஆனால் சசிகலா தான் இதை பேசினாரா என்பது உறுதியாக தெரியவில்லை.

சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் 2017ம் ஆண்டு முதல் 4 வருடங்கள் சிறையில் இருந்த சசிகலா கடந்த ஜனவரி மாதம் இறுதியில் தண்டனை காலம் முடிந்து விடுதலையானார்.

சிறையை விட்டு வெளியே வந்த சசிகலா கிட்டத்தட்ட 24 மணி நேரம் பெங்களூருவில் இருந்து சென்னைக்கு ஊர்வலம் போல் சென்னை வந்தார். தொண்டர்கள் ஒவ்வொரு ஊரிலும் அவரை வரவேற்றார்கள். அவர்களின் வரவேற்பை ஏற்றுக்கொண்டு மெதுவாக காரில் பயணம் செய்து சென்னைக்கு வந்து சேர்ந்தார்.

English summary

The audio of Sasikala talking on the phone to a party volunteer telling The party can be fixed, everyone to be careful is going viral on social media.