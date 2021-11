இதை செய்யாதீங்க.. அ.தி.மு.க பொதுச்செயலாளர் என குறிப்பிட்டு.. தொண்டர்களுக்கு சசிகலா பரபரப்பு கடிதம்!

Chennai

சென்னை: சொத்துகுவிப்பு வழக்கில் தண்டனை பெற்று பெங்களூரு சிறையில் இருந்து விடுதலையான சசிகலா அ.தி.மு.க கொடி பொருத்தப்பட்ட காரில் சென்னைக்கு வந்து அதிரடி காட்டினார். ஆனால் சென்னை வந்த சசிகலா அரசியலில் இருந்து ஒதுங்குவதாக அறிவித்து அமைதி கொண்டார்.

கடந்த சில மாதங்களாக அதிமுகவினரை சசிகலா தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசும் ஆடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வந்தது. தற்போது அதிமுகவை கைப்பற்ற வேண்டும் என்ற தீவிரமாக இறங்கி விட்டார் சசிகலா.

Sasikala has said he will meet the volunteers soon. "I want to meet all of you in person at the place where they live," Sasikala said