ஓபிஎஸ் மட்டும் அவ்வாறு செய்யாதிருந்திருந்தால்.. அவரை உட்கார வைத்திருப்பேன்.. சசிகலா வேதனை

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: ஓபிஎஸ் மட்டும் ராஜினாமா செய்திருந்திருந்தால், அவரைத்தான் முதல்வராக அமர வைத்திருப்பேன் என சசிகலா தனது 44ஆவது ஆடியோவில் பேசியுள்ளார்.

சசிகலா அண்மைக்காலமாக ஆடியோ அரசியலை நடத்தி வருகிறார். அவர் அமமுக, அதிமுக தொண்டர்களுடன் பேசும் ஆடியோ எப்படியோ "லீக்" ஆகி விடுகிறது. இதுவரை அவர் 43 பேரிடம் பேசியுள்ள ஆடியோக்கள் வெளியாகி அதிமுகவில் புயலை கிளப்பி வருகிறது.

சசிகலாவிடம் பேசுவோர் கட்சியை விட்டு நீக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள். ஆரம்ப கட்ட ஆடியோக்களில் சசிகலா பொதுவான கருத்தையே பேசி வந்தார். அதாவது , தைரியமாக இருங்கள், கட்சியை சரி செய்துவிடலாம்.

English summary

Sasikala in her audio says that i will make OPS as CM if he didnt resign from his post.