மேல கை வைக்காதீங்க சார்...! போலீசிடம் கடுப்பான சாட்டை துரைமுருகன்

Chennai

oi-Rajkumar R

திருவள்ளூர்: தொடர்ந்து வதந்தி பரப்பும் வகையில் பதிவிட்டதாக கைது செய்யப்பட்ட சாட்டை துரைமுருகனை சிறையில் அடைக்க காவல்துறையினர் அழைத்து சென்றபோது மேல கை வைக்காதீங்க சார் என போலீசாரை பார்த்து கடுப்பான வீடியோ வெளியாகியுள்ளது.

சென்னையை அடுத்து ஸ்ரீபெரும்புதூரில் ஃபாக்ஸ்கான் தொழிற்சாலை அமைந்துள்ளது. இந்தத் தொழிற்சாலையில் பணிபுரியும் பெண் ஊழியர்கள் அருகிலுள்ள விடுதிகளில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த விடுதிகளில் தரமான உணவு வழங்கப்படுவதில்லை, அடிப்படை வசதிகள் இல்லை உட்பட பல புகார்கள் எழுந்தன.

கடந்த மாத இறுதியில் விடுதியில் வழங்கப்பட்ட உணவைச் சாப்பிட்ட 400க்கும் மேற்பட்ட பெண்களுக்கு வாந்தி, மயக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் அருகிலுள்ள மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

English summary

A video has been released of Duraimurugan talking to the police when he was taken to the jail by the arrested whip for posting defamatory material.