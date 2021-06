ஏடிஎம் கொள்ளை.. சென்னைக்கு கொண்டுவரப்பட்ட வீரேந்திர ராவத்.. அவிழப்போகும் மர்ம முடிச்சுகள்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சென்னையில் பாரத ஸ்டேட் வங்கியின் ஏடிஎம் மையங்களில் நூதன முறையில் பணத்தை திருடிய குற்றவாளிகளில் மேலும் ஒருவர் அரியானாவில் கைது செய்யப்பட்டு சென்னைக்கு அழைத்து வரப்பட்டார் என்று சென்னை மாநகர காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

சென்னை மாநகர காவல்துறை இன்று வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில் கூறியுள்ளதாவது: கடந்த 15.06.2021 முதுல் 18.06.2021 வரையில் சென்னை பெருநகரில் உள்ள பாரத ஸ்டேட் வங்கியின் ஏடிஎம் மையங்களில் சிலர் பணம் எடுப்பது போல சென்று ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் இருந்து நூதன முறையில் சுமார் ரூ.45 லட்சம் பணததை திருடியுள்ளனர்.

மேலும் பல இடங்களில் தாக்கலான புகாரின் பேரில் இதுவரை 15 வழக்குகள் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. மேற்படி நூதன கொள்ளையில் ஈடுபட்ட நபர்களை விரைந்து கைது செய்ய சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையாளர் சங்கர் ஜிவால் உத்தரவிட்டதின் பேரில், கூடுதல் ஆணையாளர் (தெற்கு0 அவர்களின் தலைமையில் பல குழுக்களாக தனிப்படையினர் நியமிக்கப்பட்டு, இணை ஆணையாளர் (தெற்கு மண்டலம்), துணை ஆணையாளர்கள் தியாகராய நகர் மற்றும் கீழ்பாக்கம் அவர்களின் வழிநடத்தலுடன், உதவி ஆணையர்கள், ஆய்வாளர்கள் மற்றும் காவல் ஆளிநபர்கள் கொண்ட பல்வேறு விசாரணைக் குழுக்காக நியமனம் செய்யப்பட்டு விசாரணையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

English summary

Another person has been arrested in Haryana for stealing money from State Bank of India ATMs in Chennai. Virendra Rawat, the robber who was brought to Chennai now, said chennai police.