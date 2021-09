பள்ளிகள் அனைத்தும் திறந்திருக்கும் மாணவர்கள் வரவேண்டிய கட்டாயமில்லை - அன்பில் மகேஷ்

Chennai

சென்னை: அரசு பள்ளிகள் திறந்திருக்கும். வர வேண்டியவர்கள் வரலாம் என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தெரிவித்துள்ளார். பள்ளிகளை முழுவதுமாக திறக்காததால் விமர்சனங்கள் எழுந்தாலும் பரவாயில்லை. அதனால் குழந்தைகள் பாதிக்கப்படக் கூடாது. பள்ளிகள் திறப்பது குறித்து முதல்வர் முடிவெடுப்பார் என்றும் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் கூறியுள்ளார்.

கொரோனா காரணமாக தமிழகத்தில் மூடப்பட்டிருந்த பள்ளிகள் கடந்த 1ஆம் தேதி முதல் மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளன. 9 முதல் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு அரசு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டு சுழற்சி முறையில் நேரடி வகுப்புகள் நடைபெற்று வருகின்றன. ஆனால், தொடக்க பள்ளி மாணவர்களுக்கு இன்னும் பள்ளிகள் திறக்கப்படவில்லை.

ஆரம்ப, நடுநிலைப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு கடந்த ஒன்றரை ஆண்டு காலமாக நேரடி வகுப்புகள் நடைபெறவில்லை. கொரோனா தொற்று குறைந்து வருவதால் ஆரம்ப, நடுநிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் அனைவருக்கும் நேரடி வகுப்புகள் தொடங்குவது தொடர்பாக அரசு ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருகிறது.

