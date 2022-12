ஆளுநர் மாளிகை மீட்டிங்! ஆர்என் ரவியுடன் ஆன்லைன் கேமிங் நிறுவனம் சந்திப்பு? நெல்லை முபாரக் கண்டனம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழக அரசின் ஆன்லைன் சூதாட்ட தடை மசோதாவுக்கு ஒப்புதல் வழங்காமல் ஆன்லைன் சூதாட்ட நிறுவனங்களின் நிர்வாகிகளை சந்தித்து ஆலோசிப்பதா? எனவும், தமிழக ஆளுநரின் நடவடிக்கை கண்டிக்கத்தக்கது என எஸ்.டி.பி.ஐ. மாநில தலைவர் நெல்லை முபாரக் கடும் கண்டனங்களை தெரிவித்துள்ளார்.

ஆன்லைன் கேமிங் நிறுவனத்தின் பிரதிநிதிகள் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் சென்னை ஆளுநர் மாளிகையில் ஆளுநரை சந்தித்ததாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.

இ-கேமிங் ஃபெடரேஷனின் பொதுக் கொள்கை இயக்குநர் தேவுதி பக்ஷி, ஜங்கிலி கேம்ஸ் சஞ்சீவ் சாடி, கேம்ஸ் 24x7 இணை இயக்குநர் அக்‌ஷய் குப்தா, கேம்ஸ் 24x7 தலைமை சட்ட அதிகாரி சமீர் சுக் ஆகியோர் தான் ஆளுநரை 5ஆம் தேதியே சந்தித்தாகக் கூறப்படுகிறது.

தமிழக ஆளுநர் ரவி குறித்து விவாதிக்க வேண்டும்! மக்களவையில் நோட்டீஸ் கொடுத்த மாணிக்கம் தாகூர் எம்.பி.!

English summary

Meeting with the executives of online gambling companies without giving approval to the Tamil Nadu government's online gambling ban bill? Also, the action of Tamil Nadu Governor is reprehensible, STBI said. State President Nellie Mubarak has expressed strong condemnations.