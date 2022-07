அதிர்ந்த சென்னை! களமிறங்கிய நாம் தமிழர்! அக்னிபாத்துக்கு எதிர்ப்பு! 6 தமிழர்களையும் விடுவிக்க கோஷம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ராஜீவ் கொலை வழக்கில் சிறையில் உள்ள 6 தமிழர்களை விடுதலை செய்ய வேண்டும். அக்னிபாத் திட்டத்தை கைவிட வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தியும் மாநில, மத்திய அரசை கண்டித்து சென்னையில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

ராஜீவ் கொலை வழக்கில் சிறையில் உள்ள ஆறு தமிழர்களை விடுவிக்க வேண்டும் என நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வலியுறுத்தி வருகிறார்.

தமிழக அரசு தனது அதிகாரம், சட்ட வழிகளை பின்பற்றி சிறையில் உள்ள 6 தமிழர்களையும் விடுவிக்க வேண்டும். இதனை விரைவாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டு வருகிறது.

நுபுர் ஷர்மாவை கண்டிப்பது இருக்கட்டும்! இதுவரை தண்டிக்கப்படவில்லையே.. விளாசும் நாம் தமிழர் சீமான்!

English summary

A protest held by Nam Tamilar Party in Chennai against the state and central government for demanding 6 tamilar releases of Rajiv murder case and abandonment of the Agnipath project.