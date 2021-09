ஜோதிமணி என்னை இதற்காகத்தான் திட்டுகிறார்... சீறிய சீமான்.. கையோடு திமுகவை பற்றி பேசியதுதான் ஹைலைட்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : எம்.பி.ஜோதிமணிக்கு தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் பதவி கிடைக்கும் என்ற தகவல் இருக்கிறது. என்னைப் பற்றி பேசினால் அது உறுதியாகும் என அவர் நினைக்கிறார் என நாம் தமிழர் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் விமர்சித்துள்ளார்.

பாஜகவின் மாநில பொதுச்செயலாளராக இருந்த கே.டி.ராகவன் தொடர்பாக பாலியல் வீடியோவை யூடியூபர் மதன் என்பவர் வெளியிட்டார். இதனையடுத்து பாஜக பொதுச்செயலாளர் பதவியை கே.டி.ராகவன் ராஜினாமா செய்தார்.

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த சீமான், யாரும் செய்யாததையா கே.டி.ராகவன் செய்துவிட்டார்.. அவரை வீடியோ எடுத்ததுதான் குற்றம்.. அந்த நபரைத்தான் கைது செய்திருக்க வேண்டும் என்றார்.

சீமான் ஏன் எங்களை ஆதரிக்கிறார் என அனைவருக்கும் தெரியும்.. சீரியசாக எடுக்க வேண்டாம்.. அண்ணாமலை பளீர்

English summary

jothimani mp thinks it would be get tamilnadu congress leader post if she talked about me. said Seeman, the Name Tamil chief coordinator.