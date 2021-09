மோடி அரசின் மக்கள் விரோதமும், திராவிட அரசுகளின் பொய்களுமே தனுஷ் உயிர் பலிக்கு காரணம்: சீமான் சீற்றம்

Chennai

சென்னை:மோடி அரசின் மக்கள் விரோதமும், திராவிட அரசுகளின் பொய் வாக்குறுதியுமே தனுசின் உயிர்ப்பலிக்குக் காரணம் என்று, நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக சீமான் வெளியிட்டச் செய்திக் குறிப்பு:

'நீட்' தேர்வு அச்சத்தில் சேலம், மேட்டூரையடுத்த கூழையூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த தம்பி தனுஷ் உயிரை மாய்த்துக்கொண்ட செய்தியறிந்து சொல்லொணாத் துயரமடைந்தேன். ஏற்கனவே, தங்கை அனிதா உள்ளிட்ட 13 பச்சிளம் பிள்ளைகள் நீட் தேர்வினால் பலியாகி அதற்கான நீதியே இன்னும் கிடைத்திடாத துயர்மிகு நிலையில் தம்பி தனுசும் உயிர்துறந்திருப்பது ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தையும் பெருஞ்சோகத்திற்குள் ஆழ்த்தியிருக்கிறது. ஈடுசெய்ய முடியாத பேரிழப்பைச் சந்தித்து நிற்கும் தம்பியின் பெற்றோரை எத்தகைய வார்த்தைகளால் தேற்றுவதெனத் தெரியவில்லை. பிஞ்சுகளைப் பறிகொடுத்துவிட்டு நெஞ்சம் குமுறும் எளிய மகனாய் அத்துயரத்தில் பங்கெடுக்கிறேன்.

Seeman, the chief co-ordinator of the Naam Tamilar Party, has condemned the Modi government's hostility to the people and the false promises of the Dravidian governments as the cause of Dhanush's death.