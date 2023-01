அரசியல் செய்கிறேன் பேர்வழியென்று அநாகரீகமாக நடக்கிறார் அண்ணாமலை! செல்வப்பெருந்தகை கடும் கண்டனம்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: அரசியல் செய்கிறேன் பேர்வழியென்று அநாகரீகமாக அண்ணாமலை நடந்து கொள்வதாகவும் அவருக்கு தனது கடும் கண்டனத்தை பதிவு செய்து கொள்வதாகவும் காங்கிரஸ் சட்டமன்றக் குழு தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார்.

பா.ஜ.க. தலைவர்கள் சொல்வதை அப்படியே எழுதி பிரசுரிக்கவும், செய்தியாக சொல்வதற்கும் பத்திரிகையாளர்கள் ஒன்றும் அவர்கள் வீட்டு வேலைக்காரர்கள் இல்லை எனக் கூறியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக செல்வப் பெருந்தகை விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

நாராயணனை அனுப்புறேன்.. விவாதத்திற்கு அழைத்தும் மறுத்த அண்ணாமலை.. 10 நிமிடம்.. அறைக்குள் என்ன நடந்தது

English summary

Congress Legislative Committee Chairman Selvaperunthagai has said that Annamalai is behaving indecently by claiming to be doing politics and will register his strong reprimand against him.