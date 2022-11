ஒரே டிக்கெட்.. பஸ், ரயில்களில் பயணம்.. சென்னையில் ஒரு புதுமைத் திட்டம்! வேகம் காட்டும் ஸ்டாலின்!

Chennai

சென்னை : ஒரே டிக்கெட்டில், சென்னை மாநகர பேருந்துகள், சென்னை மெட்ரோ ரயில், புறநகர் ரயில்கள் என அனைத்திலும் பயணிக்கும் வசதி விரைவில் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.

12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திமுக ஆட்சியில் உருவாக்கப்பட்ட CUMTA எனப்படும் ஒருங்கிணைந்த சென்னை பெருநகர போக்குவரத்து ஆணையம் அடுத்து வந்த அதிமுக ஆட்சியில் செயல்படுத்தபடாமல் இருந்த நிலையில், தற்போது மீண்டும் பணிகள் வேகமெடுத்துள்ளன.

அதன்படி, தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையில் CUMTA-வின் முதல் கூட்டம் அடுத்த வாரம் நடைபெற உள்ளது. இதனால், விரைவில் இந்தத் திட்டம் செயல்பாட்டுக்கு வரும் எனக் கூறப்படுகிறது.

The facility of traveling in Chennai City Buses, Chennai Metro Rail and Suburban Trains in one ticket will soon be implemented. The first meeting of CUMTA, formed 12 years ago under the DMK regime, will be held next week under the chairmanship of Chief Minister Stalin.