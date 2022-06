சிக்கலை பாருங்க.. உள்ளாட்சி இடைத்தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளர்களுக்கு இரட்டை இலை சின்னம் கிடைக்குமா?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அதிமுகவில் நிலவி வரும் உட்கட்சி பிரச்சினையினால் உள்ளாட்சி பதவிகளுக்கான இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களுக்கு இரட்டை இலை சின்னம் கிடைக்குமா என்ற சிக்கல் எழுந்துள்ளது. ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவிகளே செல்லாது என எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்த நிலையில் இந்த படிவங்களில் யார் கையெழுத்து போடுவார்கள் என்ற புதிய சர்ச்சை எழுந்துள்ளது.

அதிமுகவில் ஒற்றைத்தலைமை விவகாரம் பூதாகரமாகியுள்ளது. எடப்பாடி பழனிச்சாமி பக்கம் நிர்வாகிகள் நிற்கின்றனர். ஓ.பன்னீர் செல்வத்திற்கு எதிர்ப்பு பலமாக உள்ளது. தொண்டர்கள் தன்பக்கம் உள்ளதாக கூறி வருகிறார் ஓ.பன்னீர் செல்வம்.

தலைமைப்பதவிக்கு ஓ.பன்னீர் செல்வமும் எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் போடும் சண்டையால் கட்சி பிளவு படும் சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது. கட்சியின் சின்னமும், கொடியும் முடங்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

After the removal of the General Secretary of the AIADMK, it was the Coordinator and Co-Coordinator who signed the election application forms. At present, those posts are said to be out of date, leading to controversy over who will sign the AIADMK candidates' candidature in the by-elections for local bodies.