ஓடும் பஸ்சில் குபீரென பிடித்த தீ.. பதறிப்போன பயணிகள்.. சென்னை தாம்பரம் அருகே பரபரப்பு

சென்னை: சென்னை பிராட்வேயில் இருந்து தாம்பரம் நோக்கி பயணிகளுடன் சென்றுகொண்டிருந்த அரசு ஏசி பஸ்சில் திடீரென குபுகுபுவென புகை வந்ததால் அதில் இருந்த பயணிகள் அதிர்ச்சியடைந்து அலறியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

சென்னை முழுவதும் மாநகர பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. சாதாரண பேருந்து, எக்ஸ்பிரஸ் பேருந்து, குளிர்சாதன வசதி கொண்ட பேருந்து போன்றவை பயணிகளின் வசதிக்காக இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.

அன்றாடம் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு செல்லும் மாணவ மாணவிகள், அலுவலக வேலைக்கு செல்வோர், தினசரி வேலைகளுக்கு செல்வோர், அத்தியாவசிய காரணங்களுக்காக பயணிப்பவர்கள் என ஆயிரக்கணக்கானோர் பேருந்து வசதியை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

A government AC bus traveling with passengers from Chennai Broadway to Tambaram caused a commotion as the passengers were shocked and screamed when suddenly there was smoke.