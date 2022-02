ரயில்வே பணியில் சேர படித்து வருகிறீர்களா?.. 'உஷாரா இருங்க'.. தெற்கு ரயில்வேயின் முக்கிய அறிவிப்பு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: ரயில்வே பணிகளில் சேர விரும்புபவர்கள் இடைத்தரகர்களை நம்பி பணம் கொடுத்து ஏமாற வேண்டாம் என்று தெற்கு ரயில்வே கூறியுள்ளது. குறுக்கு வழியில் பணியில் சேர்ந்தால் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்திய அரசின் மிகப்பெரும் பொதுத்துறை நிறுவனம் ரயில்வே ஆகும். சுமார் 4 மில்லியனுக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் இந்திய ரயில்வேயில் வேலை பார்த்து வருகின்றனர். 'நாமும் ரயில்வே பணியில் சேர வேண்டும்' என்ற ஆசையில் இதற்காக உயிரை கொடுத்து படித்து கொண்டிருப்பவர்கள் ஏராளம்.

பொருளாதார நெருக்கடியில் இலங்கை- வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜி.எல். பீரிஸ் இன்று இந்தியா வருகை

English summary

Southern Railway has said that those who want to join the railways should not be fooled into trusting intermediaries. It is also said that legal action will be taken against those who join the work at the crossroads