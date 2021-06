தென்மேற்குப் பருவமழை தீவிரம்.. நீலகிரி, கோவையில் கனமழை - அரபிக்கடலில் பலத்த காற்றும் வீசும்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தென்மேற்குப் பருவமழை கேரளாவிலும் தமிழகத்திலும் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் இன்னும் 2 நாட்களுக்கு கோவை, நீலகிரியில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை மையம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. திருப்பூர், திண்டுக்கல், தேனி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி, நெல்லை மாவட்டங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் பல மாவட்டங்களில் வெயில் சுட்டெரித்தாலும் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையோர மாவட்டங்களில் மழை பெய்து வருகிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அதிகபட்சமாக மேல் பவானியில் 11 செமீ மழை பெய்துள்ளது. அவலாஞ்சியில் 8 செமீ மழையும் சின்னக்கல்லார், தேவலா பகுதியில் 6 செமீ மழையும் பெய்துள்ளது.

பந்தலூரில் 5 செமீ, வால்பாறையில் 4 செமீ பெரியாறில் 3 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது, பொள்ளாச்சியில் 2 செமீ மழையும் தென்பரநாடு, தேக்கடியில் தலா 1 சென்டி மீட்டர் மழை அளவும் பதிவாகியுள்ளது.

English summary

The Chennai Meteorological Department has forecast heavy rains in Coimbatore and the Nilgiris for the next two days as the southwest monsoon intensifies in Kerala and Tamil Nadu. The Chennai Meteorological Department has forecast moderate rains in Tiruppur, Dindigul, Theni, Tenkasi, Kanyakumari and Nellai districts.