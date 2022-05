மக்களே... மகிழ்ச்சியான செய்தி! தென்மேற்குப் பருவமழை சீக்கிரமே ஆரம்பிக்கப்போகுதாம்... என்ஜாய்!!

Chennai

சென்னை: தென் மாவட்டங்களில் அதிக மழை பொழிவைத் தரக்கூடிய தென்மேற்கு பருவமழை முன்கூட்டியே அதாவது நாளை மறுநாள் 15ஆம் தேதி தொடங்க வாய்ப்பு இருப்பதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

மே 4ஆம் தேதி தொடங்கி அக்னி நட்சத்திரம் மே 28ஆம் தேதி வரை இருக்கும் என்பதால் மிகப்பெரிய அளவில் அனல் காற்று வீசும் எனவும், இதனால் அதிக அளவில் வெப்பம் இருக்கும் எனவும் ஏற்கனவே கூறப்பட்டு இருந்தது.

கடந்த வாரம் முழுவதும் அசானி புயல் காரணமாக தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி உட்பட பல இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்து வருகிறது. இதனால், குளிர்ச்சியான சூழ்நிலை நிலவி வருகிறது. இந்த நிலையில் தென்மேற்குப் பருவமழை இன்னும் சில நாட்களில் தொடங்க வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் மகிழ்ச்சியான செய்தியை அறிவித்துள்ளது.

தென்மேற்கு பருவமழை, இந்தியாவில் ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர் ஆகிய 4 மாதங்களில் பெய்யும் பருவமழையாக உள்ளது. இந்த பருவ காலத்தில் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி உட்பட தென் மாநிலங்களில், ஒவ்வொரு ஆண்டும் நல்ல மழை பெய்யும். இதனால், நீர்நிலைகள் நிரம்பும்.

