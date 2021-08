எஸ்பி வேலுமணிக்கு செக்.. அன்பரசன் டூ நந்தகுமார்... சென்னையில் ரெய்டு நடக்கும் 15 இடங்கள்.. விவரம்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தனக்கு நெருக்கமானவர்களுக்கு ரூ.811 கோடி ஒப்பந்தங்களை ஒதுக்கியதாக புகார் எழுந்துள்ளது.இது தொடர்பாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். சென்னையில் மட்டும் 15 இடங்களில் ரெய்டு நடக்கிறது.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி, கடந்த ஆட்சியில் உள்ளாட்சி துறை அமைச்சராக இருந்தார். அவர் அமைச்சராக இருந்த காலத்தில் 2014 முதல் 2018 வரை கோவை மாநகராட்சியில் 346.81 கோடிக்கு ஒப்பந்தங்களும், சென்னை மாநகராட்சியில் ரூ.464.02 கோடி ஒப்பந்தங்களும் நெருக்கமானவர்களுக்கு அளித்ததாக திமுக சார்பில் ஆர்எஸ் பாரதி எம்பி புகார் அளித்திருந்தார்.

இந்த புகாரின் பேரில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்துள்ளது..எஸ்பி வேலுமணி உள்பட 17 பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கு தொடர்பாக எஸ்பி வேலுமணியின் வீடு, எம்எல்ஏ விடுதி, ஆடிட்டர் இல்லம் மற்றும் அவருக்கு நெருக்கமான இடங்கள் என 52க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு துறை போலீசார் இன்றுகாலை முதலே சோதனை நடத்தி வருகிறார்கள்.

விஜிலென்ஸ் ரெய்டு வருவதற்குள் அதிமுக அவைத் தலைவர் பதவி கிடைக்கனுமே... ரொம்பவே போராடிய எஸ்.பி.வேலுமணி

English summary

AIADMK ex-minister SP Velumani has been accused of awarding contracts worth Rs 811 crore to those close to him. In Chennai alone, 15 places are being raided. Let's see its description.