ஒலிம்பியாட் போட்டியை காண குடும்பத்துடன் படையெடுத்த பார்வையாளர்கள்; விற்று தீர்ந்த டிக்கெட்டுகள்

சென்னை: 44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி சென்னையையொட்டியுள்ள மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற்று வரும் நிலையில், போட்டியை காண ஏராளமானோர் குவிந்து வருகின்றனர்.

இந்தியாவில் சர்வதேச செஸ் போட்டிகள் நடத்தப்படுவது குறித்து 4 மாதங்களுக்கு முன்னர்தான் முடிவெடுக்கப்பட்டது. ஆனால் இந்த போட்டிக்கான ஏற்பாடுகளை அரசு தீவிரமாக முன்னெடுத்தது. அதன் அடிப்படையில் போட்டி தற்போது சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

இதுவரை நடைபெற்ற ஒலிம்பியாட் போட்டிகளைவிட சென்னை ஒலிம்பியாட் போட்டியை காண அதிகமானோர் வந்துள்ளனர். தற்போது நூற்றுக்கணக்கானோர் நீண்ட வரிசையில் நின்று போட்டியை காண காத்திருக்கின்றனர்.

As the 44th Chess Olympiad is being held at Mamallapuram near Chennai, a large number of people are thronging to watch the match.