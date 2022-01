என்னங்க இது..புகை பிடிக்கும் போட்டியாம்.. மூச்சு முட்ட பீடி இழுக்கும் சிங்கபெண்கள்..குவியும் கண்டனம்

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் ஒரு கிராமத்தில் பெண்கள் புகை பிடிப்பது போன்று விளையாட்டு போட்டி நடத்தப்பட்டதால் பலரும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். இதை பார்த்து சிறுவர், சிறுமிகள் கெட்டு போக வாய்ப்புள்ளது என்று பலரும் கூறியுள்ளனர்.

தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் பண்டிகை ஜனவரி மாதம் வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்படும்.

பொங்கல் பண்டிகை என்றவுடன் சட்டென நினைவுக்கு வருவது நமது வீரத்தை பறைசாற்றும் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள்தான்.

many people were shocked when a sports competition was held like women smoking In a village in Tamil Nadu. Many have said that boys and girls are more likely to be spoiled by this