"போலியோ மாடல்".. ஸ்பாட் ரிஜிஸ்டிரேஷன்.. வேக்சின் போடுவதில் அசத்தும் தமிழக அரசு.. குட்நியூஸ்!

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: தமிழகத்தில் கொரோனா வேக்சின் கொடுக்கும் பணிகள் மிக வேகமாக நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. மற்ற மாநிலங்களை விட தற்போது வேக்சின் கொடுக்கப்பதில் தமிழக அரசு துரிதம் காட்ட தொடங்கி உள்ளது.

தமிழகத்தில் கொரோனா கேஸ்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் வேக்சின் கொடுப்பது மட்டுமே, கொரோனா பரவலை தடுக்கும் ஒரே தீர்வாக உள்ளது. கொரோனா வேக்சின் கொடுப்பது மட்டுமே இரண்டாம் அலை பரவலை தடுத்து, மூன்றாம் அலை ஏற்படாமல் தடுக்கும்.

ஆனால் அதிமுகவின் முந்தைய ஆட்சியில் தமிழகத்தில் சரியாக வேக்சின் போடப்படவில்லை. அதோடு வாங்கப்பட்ட வேக்சின்கள் 6 சதவிகிதம் வரை வேஸ்ட் செய்யப்பட்டதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Spot registration, Camps in rural: How Tamilnadu speeds up its vaccination all of a sudden for the past one week?