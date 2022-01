சென்னையில் தங்கி விடுதலைப்புலிகளுக்கு நிதி திரட்டிய இலங்கைப் பெண் - என்ஐஏ அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: போலி பாஸ்போர்ட் வழக்கில் சென்னை விமான நிலையத்தில் கைது செய்யப்பட்ட இலங்கை பெண், விடுதலை புலிகளுக்கு ஆதரவாக நிதி திரட்டி வந்தது தெரியவந்ததையடுத்து, தேசிய புலனாய்வு முகமை பிரிவுக்கு வழக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. என்ஐஏ அதிகாரிகள் வழக்கு பதிவு செய்து அந்த பெண்ணிடம் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

கைது செய்யப்பட்டு விசாரணை வளையத்தில் சிக்கியுள்ள அந்த பெண்ணின் பெயர் மேரி பிரான்சிஸ்கா என்பதாகும். இலங்கையைச் சேர்ந்தவர். இவர் கடந்த ஆண்டு சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் பெங்களூரு விமான நிலையத்திற்கு செல்ல விமான நிலையத்திற்கு சென்றார்.

அப்போது அவரது பாஸ்போட்டை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர். அதில் இலங்கையை சேர்ந்த மேரி பிரான்சிஸ்கா இந்திய குடியுரிமை பெற்ற நபர் என்றும், அதற்கான இந்திய அரசின் பாஸ்போர்ட் கொண்டு வந்ததும் தெரியவந்தது.

English summary

NIA officials have registered a case against a Sri Lankan woman following her stay in Chennai and possession of documents to raise funds in support of the LTTE.