44வது செஸ் ஒலிம்பியாட்.. சென்னையில் நடக்க யார் காரணம்.. மத்திய அரசின் பங்கு என்ன?

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடர் தமிழ்நாட்டில் நடத்தப்படுவதற்கு மத்திய அரசு சார்பாக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து பார்க்கலாம்.

சர்வதேச 44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி இந்தியாவில் முதல் முறையாக செஸ் தலைநகரமான தமிழ்நாட்டில் நடத்தப்படுகிறது. இன்று முதல் ஆகஸ்டு 10 வரை செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடர் மாமல்லபுரத்தில் உள்ள ஃபோர் பாய்ண்ட் தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெறுகிறது. இதில் 187 நாடுகளை சேர்ந்த 343 அணிகள் பங்கேற்கவுள்ளனர். இதற்காக சர்வதேச வீரர்கள் மாமல்லபுரம் வந்து சேர்ந்துள்ளனர்.

செஸ் ஒலிம்பியாட்.. சென்னை வரும் பிரதமர் மோடி.. குவிக்கப்பட்ட போலீஸ்.. 5 அடுக்கு பாதுகாப்பு

English summary

Let's see about the steps taken on behalf of the Central Government to hold the Chess Olympiad series in Tamil Nadu.