பிரச்சனை முடியல.. திடீர் திருப்பங்கள்.. மீண்டும் மோதலுக்கு அஸ்திவாரம் போட்ட பொதுக்குழு சம்பவங்கள்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு எந்த தீர்மானத்தையும் நிறைவேற்றாமல் பாதியிலேயே கலைந்துள்ளது. அடுத்த பொதுக்குழுவிற்கு தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் அதுவரை அரசியல் களத்தில் பரபரப்புக்கு பஞ்சமில்லை.

பொதுக்குழுவில் 23 தீர்மானங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்கள் ஆவேசமாகப் பேசினர். ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் பற்றி முடிவெடுக்க வேண்டும் என குரல் எழுப்பினர்.

இதையடுத்து, ஜூலை 11ஆம் தேதி பொதுக்குழு நடத்தப்படும் என அவைத்தலைவர் அறிவித்த நிலையி, ஓபிஎஸ் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் பொதுக்குழுவை புறக்கணித்து வெளிநடப்பு செய்தனர்.

English summary

AIADMK General Council meeting is half-dissolved without passing any resolution. There is stir in the political arena amid date for the next general council is announced.