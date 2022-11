வலிமையடையும் காற்றழுத்த தாழ்வுமண்டலம்..இடி மின்னலுடன் கனமழை..சென்னையில் பனிமூட்டம்

Chennai

சென்னை: காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக தெற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் 19 ஆம் தேதி வாக்கில் வலுபெறக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். காலை நேரங்களில் ஒரு சில இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் காணப்படும் எனவும் வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

இன்று காலை தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள அந்தமான் கடல் பகுதிகளில் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளது. இது மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக தெற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் 19 ஆம் தேதி வாக்கில் வலுபெறக்கூடும். இது மேலும் அதற்கடுத்த மூன்று தினங்களில் மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் தமிழக - புதுவை மற்றும் தெற்கு ஆந்திரா கடலோரப்பகுதிகளை நோக்கி நகரக்கூடும்.

வடகிழக்கு பருவமழை தமிழகத்தில் தீவிரமடைந்துள்ளது. பல மாவட்டங்களில் வெள்ளநீர் தேங்கியுள்ளது. காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவானதால் காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில் அதிகனமழை பெய்தது.

The Meteorological Department has announced that the low pressure area will move in the northwest direction and strengthen as a low pressure area over the South Bay of Bengal by 19th 2022. Chennai and its suburbs will remain partly cloudy for the next 24 hours.