மாணவி மரணம்..கிரிமினல் விவகாரங்களில் தலையிட அதிகாரமில்லை..தந்தையின் கோரிக்கையை நிராகரித்த ஹைகோர்ட்

சென்னை: மறு பிரேத பரிசோதனையில் தங்கள் தரப்பு மருத்துவரை சேர்க்க மாணவியின் தந்தையின் கோரிக்கையை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் நிராகரித்துள்ளது. கிரிமினல் விவகாரங்களில் தலையிட அதிகாரமில்லை என்று தெரிவித்த ஹைகோர்ட் நீதிபதிகள், தனி நீதிபதி உத்தரவில் அப்பீல் செய்ய வேண்டும் என்ற உச்சநீதிமன்றத்தை அணுகலாம் எனவும் தெரிவித்துள்ளனர்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சின்னசேலத்தில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் படித்து வந்த கடலூரைச் சேர்ந்த 12ம் வகுப்பு மாணவி, கடந்த 13ம் தேதி விடுதியின் இரண்டாவது மாடியில் இருந்து குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டதாக தகவல் வெளியானது.

மாணவியின் மரணத்தில் மர்மம் இருப்பதாக கூறி மாணவியின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர். இந்த போராட்டம் கலவரமாக உருவெடுத்துள்ளது. இந்நிலையில் மாணவியின் மரணம் குறித்து சிபிசிஐடி விசாரிக்க உத்தரவிடக் கோரி மாணவியின் தந்தை ராமலிங்கம் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்தார்.

ரத்தம், சிசிடிவி, வாட்ஸ் ஆப்.. கள்ளக்குறிச்சி மாணவி மர்ம மரணம்.. இன்னும் விலகாத 7

