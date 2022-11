டாடி எங்களுக்கு வேணும்! எம்பி கனவில் வலம் வரும் அதிமுக ‘வாரிசுகள்’! அதுக்குள்ள ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி மக்களவைத் தேர்தலை குறிவைத்து பணியாற்றி வரும் நிலையில், அவர் தரப்பில் இருக்கும் சில மூத்த முன்னாள் அமைச்சர்களின் வாரிசுகள் எம்பி பதவியை குறிவைத்து நெருக்கடி கொடுத்து வருகின்றனர். தீவிர அரசியலில் இல்லாமல் புது முகமாக கட்சிக்குள் வந்தவுடன் எம்பி பதவி கேட்கும் மாஜிக்களின் வாரிசுகளும் இந்த பட்டியலில் உள்ளனர்.

சட்டசபை தேர்தல் தோல்வி, ஊரக நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல்களில் படுதோல்வி, தற்போது அதிமுக அதிகார யுத்தம் என அடுத்தடுத்து பின்னடைவை சந்தித்து வருகிறது அதிமுக. இதனால் அமைப்பு அளவில் பலவீனமாக இருக்கிறது.

இதையடுத்து அதிமுகவில் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு இருக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கட்சியில் தனது செல்வாக்கை நிலை நிறுத்திக் கொள்ள வருகின்ற மக்களவைத் தேர்தலை நம்பி இருக்கிறார்.

