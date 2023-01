ஓபிஎஸை நீக்கியது ஏன்? எடப்பாடிக்கு நீதிமன்றம் கேள்வி.. அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கு நாளை ஒத்திவைப்பு!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்கின் விசாரணையை உச்சநீதிமன்றம் நாளைக்கு ஒத்தி வைத்துள்ளது. இன்றைய விசாரணையின் போது, எந்த விளக்கமும் கேட்காமல் ஓ.பன்னீர் செல்வத்தை நீக்கியது ஏன் என்று நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர். இதற்கு, ஓ.பன்னீர் செல்வம் திமுகவுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டதாக எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் பதிலளிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜூலை 11ம் தேதி நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழு செல்லும் என்று உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வம், பி.வைரமுத்து தரப்பில் மேல்முறையீடு மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.

இந்த மனுக்கள் உச்சநீதிமன்றத்தில் நீதிபதி தினேஷ் மகேஸ்வரி, ரிஷிகேஷ் சாய் அமர்வு முன் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணை தொடங்கிய நிலையில், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவின் விவரங்களை நீதிபதிகள் கேட்டு அறிந்தனர்.

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட சிவில் வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளது தானே என்றும், அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் அவசரமாக விசாரிக்க வேண்டிய அவசியத்தை அறிய விரும்புகிறோம் என்று நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.

English summary

The Supreme Court has adjourned the hearing of the AIADMK General Committee case to tomorrow. During today's hearing, the judges raised a question as to why O. Panneer removed Selvam without asking for any explanation.