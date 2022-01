27% இடஒதுக்கீடு பற்றி சுப்ரீம் கோர்ட் அளித்த தீர்ப்பு பெரியாருக்கு கிடைத்த காணிக்கை - மு.க ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை : இந்தியாவுக்கே சமூகநீதியை உருவாக்கி கொடுக்கும் பெரும் பணியை நாம் செய்து வருவதாக முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். 27 சதவிகித இடஒதுக்கீடு தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பு பெரியாருக்கு கிடைத்த காணிக்கை என்றும் முதல்வர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஈரோடு மாவட்டத்தில் ரூ.355.26 கோடியில் முடிவுற்ற திட்டப்பணிகளை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்துள்ளார். சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்து காணொளிக்காட்சி மூலம் திட்டங்களை அவர் தொடங்கி வைத்தார்.

திட்டத்தை தொடங்கி வைத்துப் பேசிய முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின், இன்னும் சில வாரங்களில் கொரோனா தொற்று குறைந்த பிறகு நிச்சயம் ஈரோடு வருவேன், மக்களை சந்திப்பேன் என்று தெரிவித்தார்.

English summary

27% reservation Tribute to Periyar : (பெரியாருக்கு மு.க. ஸ்டாலின் காணிக்கை) Chief Minister MK Stalin has said that the Supreme Court ruling on the 27 per cent reservation was a tribute to Periyar and that the time had come for the Supreme Court to adopt Periyar's philosophy of social justice.