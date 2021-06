Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : தமிழ்நாட்டின் புதிய டிஜிபியாக சைலேந்திர பாபு ஐ.பி.எஸ். நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். இது தொடர்பாக தமிழக அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.

மத்திய பணியாளர் தேர்வாணையம் 3 பேர் கொண்ட பட்டியல் அடிப்படையில், புதிய சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபியாக சைலேந்திரபாபுவை நியமித்து தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

தற்போதைய சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபி திரிபாதி நாளையுடன் ஓய்வு பெறுகிறார். இதனால் தற்போதுள்ள டிஜிபிக்களில் தகுதியுள்ள 7 பேர் பட்டியல் யூபிஎஸ்சி பார்வைக்கு தமிழக அரசு அனுப்பி வைத்தது.,

திமுக சொல்வது முழுக்க முழுக்க பொய்.. நீட் சமூக நீதியை பாதுகாக்கிறது.. கரு நாகராஜன் பரபரப்பு பேட்டி

English summary

Silenthra Babu has been appointed as the new DGP of Tamil Nadu. Has been appointed. The Government of Tamil Nadu has officially issued an order in this regard. Based on the list of 3 persons sent by the UPSC.