தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை.. மாநில பாடலாக அறிவித்ததற்கு தமிழ்த் தேசிய பேரியக்கம் எதிர்ப்பு.. என்ன காரணம்?

சென்னை: தேன் மொழியாம் நமது இனிய தமிழ் மொழியை சிறப்பிக்கும் வகையில் மனோன்மணியம் சுந்தரனார் இயற்றிய 'நீராருங் கடலுடுத்த' எனும் பாடல் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடல் உள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் அரசு விழாக்களில், கல்வி நிலையங்களில், பொது நிறுவனங்களில், பொது நிகழ்ச்சிகளின்போது நிகழ்வு தொடங்குவதற்கு முன்னதாக தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப் பாடல் பாடப்பட்டு வருவது வழக்கமாகும். ஆனால் சமீப காலமாக தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து சரிவர படப்படுவதில்லை என்று அரசுக்கு தொடர்ந்து புகார்கள் வந்தன.

English summary

tamil desiya periyakkam has protested against the announcement of the Tamil Thai Valthu padal as the state anthem. A few days ago, the Tamil Nadu government ordered that Tamil Thai Valthu padal should be sung in government offices