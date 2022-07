தமிழ் உமது முரசம்.. அண்ணா பேச்சை சுட்டிக்காட்டி பட்டமளிப்பு விழாவில் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ‛‛தமிழ் உமது முரசம், பண்பாடு நமது கவசம். அறிவு உமது படைக்கலம். அறநெறி உங்கள் வழித்துணை. உறுதியுடன் செல்வீர். உறுதியுடன் செல்வீர். ஊக்கமுடன் வெற்றி பெறுவீர்'' என பேரறிஞர் அண்ணாவின் பேச்சை சுட்டிக்காட்டி அண்ணா பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் முதல் அமைச்சர் ஸ்டாலின் பேசினார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி 2 நாள் சுற்றுப்பயணமாக தமிழகம் வந்தார். நேற்று செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியை பிரதமர் நரேந்திர மோடி துவக்கி வைத்தார்.

அதனை தொடர்ந்து அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் 42வது பட்டமளிப்பு விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்றுள்ளார். இங்கு 69 மாணவர்களுக்கு பதக்கங்களை வழங்கி பாராட்டு தெரிவிக்க உள்ளார்..

கல்விக் கண்ணை திறப்பதுதான் திராவிட மாடல் அரசின் பெரும் பணி.. மோடி முன்னிலையில் ஸ்டாலின் பேச்சு

English summary

Tamil is your shield, culture is our shield. Knowledge is your creativity. Morality is your guide. You will go with determination. You will go with determination. Prime Minister Stalin spoke at the convocation ceremony of Anna University, referring to the speech of the great scholar Anna.