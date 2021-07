விஸ்வரூபமெடுக்கும் ஆவின் முறைகேடு.. ரூ.5.93 கோடிக்கு ஆவணங்கள் மாயம்.. தோண்ட, தோண்ட ஊழல்..பகீர்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாடு கூட்டுறவு பால் உற்பத்தி நிறுவனமான ஆவினில் அதிகாரிகள் பல்வேறு முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டு இருப்பதாக பகீர் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. தமிழ்நாட்டில் தி.மு.க ஆட்சி ஏற்பட்டதும் இந்த முறைகேடுகள் அனைத்தும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன.

தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள ஆவின் நிறுவனங்களில் அதிரடி ஆய்வு மேற்கொண்ட பால்வளத்துறை அமைச்சர் நாசர் இந்த முறைகேடுகள் குறித்து கடந்த அ.தி.மு.க ஆட்சி மீது நேரடியாக குற்றம்சாட்டினார்.

English summary

Aavin scam has come to light in Tamil Nadu. It has been revealed that documents worth Rs 5.93 crore are missing