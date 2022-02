குண்டு சத்தம் கேட்டுட்டே இருக்கு..எங்கள காப்பாத்துங்க..கண்ணீருடன் கோரிக்கை வைக்கும் தமிழ் மாணவர்கள்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : உக்ரைனில் சிக்கி உள்ள தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி இளைஞர்கள் தங்களை இந்திய அரசு மீட்டு இந்தியாவுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்றும் நாங்கள் ரஷ்யா எல்லையில் பாதாள அறையில் இருப்பதாக மேப் வெளியிட்டு கண்ணீர் மல்க உதவி கேட்டு வீடியோ வெளியிட்டுள்ளனர்.

உக்ரைன் மீதான 4ஆம் நாள் போரை ரஷ்யா தொடங்கியுள்ள நிலையில், உக்ரைன் தலைநகர் கீவ் மீது குண்டுகள் வீசி தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றனர் ரஷ்ய ராணுவத்தினர்.

குறிப்பாக கீவ் நகரத்தை குறிவைத்து ரஷ்ய படைகள் தீவிர தாக்குதல் நடத்தி குண்டு மழை பொழிந்து வருகிறது. ரஷ்யாவுக்கு எதிரான போரில் நாங்கள் தனித்து விடப்பட்டுள்ளோம் எனவும், ஆனாலும் போராடுவோம் உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி உருக்கமாக தெரிவித்தார்.

Tamil Nadu and Pondicherry youths stranded in Ukraine have released a video claiming that the Indian government should rescue them and take them to India, and that we are in a cellar on the Russian border.