இது லிஸ்ட்லயே இல்லையே.. பாஜகவிலிருந்து மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சிக்கு ஒரே ஜம்ப்! யார் இந்த முனியசாமி?

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழக பாஜகவில் முக்கிய பொறுப்பில் இருந்த வி முனியசாமி அக்கட்சிக்கு முழுக்கு போட்டு நடிகர் கமல்ஹஹாசன் முன்னிலையில் மக்கள் நீதிமய்யத்தில் இணைந்துள்ளார். இவர் யார்? என்பது பற்றிய முக்கிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழகத்தில் தற்போது ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சி பிரமுகர்களும் கட்சி மாறி வருகின்றனர். குறிப்பாக அதிமுக, பாஜகவில் இருந்து நிர்வாகிகள் பிரிந்து வேறு கட்சிகளுக்கு சென்று வருகின்றனர். இதேபோல் பிற கட்சியில் இருப்பவர்கள் அதிமுக, பாஜகவில் இணைந்து வருகின்றனர்.

2024ல் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதனால் தற்போதே திமுக, அதிமுக, பாஜக, காங்கிரஸ் உள்பட அனைத்து கட்சிகளும் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு தயாராகி வருகின்றன.

English summary

V Muniyaswamy, who was an important member of the Tamil Nadu BJP, has joined the Makkal Needhi Maiyam in the presence of actor Kamal Haasan. who is this V Muniyaswamy? Important information has been released.