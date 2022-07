Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவுக்கு மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவி வழங்கப்பட்டதை அரசியலாக பார்க்க வேண்டாம் என்று தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

Ilaiyaraaja MP Post | இளையராஜாவுக்கு Rajya Sabha MP பதவி *India

இந்திய விடுதலைப் போராட்ட வீரர் இரட்டை மலை சீனிவாசனின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு சென்னை, கிண்டி காந்தி மண்டப வளாகத்தில் அமைந்துள்ள அன்னாரின் உருவச் சிலைக்கு தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை மரியாதை செலுத்தினார். இதனைத்தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அண்ணாமலை, தமிழகத்தில் ஏக்நாத் ஷிண்டே உருவாகுவார் என்றுதான் கூறினேன்.

இளையராஜாவுக்கு எம்.பி. பதவி.. இதில் போய் அரசியல் பார்க்க வேண்டாம்.. அண்ணாமலை கருத்து!

English summary

Tamil Nadu BJP president Annamalai says Ilayaraja's appointment as an MP should not be seen as political. This is an honor given to him for his achievements.