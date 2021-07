"வீடு, வீடாக.." தமிழ்நாட்டில் பாஜக பிளான் என்ன.. தலைவராக அண்ணாமலை வெளியிட்ட முதல் அறிக்கை

Chennai

சென்னை: வீடு வீடாக என்ன செய்து பாஜகவை வளர்க்கப் போகிறோம் என்ற வியூகத்தை தமிழ்நாடு பாஜக தலைவராக பதவியேற்றுள்ள அண்ணாமலை இன்று அறிக்கையொன்றில் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு பாஜக தலைவராக அறிவிக்கப்பட்ட முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி அண்ணாமலை இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டார்.

தமிழ்நாடு பாஜகவின் மிக இளம் தலைவர் என்ற பெருமை இவருக்கு கிடைத்துள்ளது. ஏனெனில் அவருக்கு தற்போது 37 வயதுதான்.

Tamil Nadu BJP president Annamalai has issued a statement after taking charge of the new post, saying that, he will make awareness on PM Narendra Modi to the Tamil Nadu people.