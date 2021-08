சட்டசபையில் 20ஆண்டுகளுக்குப் பின் நிதியமைச்சர் தாக்கல் செய்யும் வெள்ளை அறிக்கை எப்படி இருக்கும்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தின் நிதிநிலை குறித்த வெள்ளை அறிக்கை கடந்த 2001ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 18ஆம் தேதி அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இன்று சட்டசபையில் நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் ராஜன் தாக்கல் செய்யும் வெள்ளை அறிக்கை எப்படி இருக்கும்? புயலைக் கிளப்புமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

தமிழகத்தில் கடந்த அதிமுக ஆட்சிகாலத்தில் நிதிநிலை மோசமாக இருந்ததாகவும் கடன் அளவு அதிகரித்துள்ளதாகவும் அப்போது எதிர்க்கட்சியாக இருந்த திமுக குற்றம் சாட்டியது. திமுக ஆட்சி அமைத்தால் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. நடந்து முடிந்த சட்டசபைத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று திமுக தலைமையிலான ஆட்சி தற்போது அமைந்துள்ளது. திமுக அரசின் நிதித்துறை அமைச்சராக பழனிவேல் தியாகராஜன் பொறுப்பேற்றார்.

கடந்த மாதம் செய்தியாளர்களை சந்தித்த நிதி அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அரசின் நிதி நிலை குறித்து ஆகஸ்ட் மாதம் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்படும் என்று கூறியிருந்தார். அதன்படி இன்று வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்படுகிறது.

புயலை கிளப்பும் நிதி நிலை தொடர்பான வெள்ளை அறிக்கை- இன்று வெளியிடுகிறார் அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன்

English summary

Finance Minister Palanivel Thiagarajan will release a white paper on the state of Tamil Nadu's finances this morning. The White Paper on Finance is due to be tabled in the Assembly today, 20 years later.