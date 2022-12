ஹீராபென் மறைவு: தாயாரை இழந்த துயரம் யாராலும் தாங்க முடியாதது -பிரதமர் மோடிக்கு மு.க ஸ்டாலின் ஆறுதல்!

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: பிரதமர் மோடியின் தாயர் ஹீராபென் மோடி இன்று அதிகாலை காலமானார். அவரது மறைவுக்கு தமிழக முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். தாயாரை இழந்த துயரம் யாராலும் தாங்க முடியாதது. உங்களுக்கு ஏற்பட்ட இழப்புக்காக ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் என்று பிரதமர் மோடிக்கு மு.க ஸ்டாலின் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

பிரதமர் மோடியின் தாயர் ஹீராபென் மோடி. கடந்த ஜூன் மாதம் 100-வது பிறந்த நாளை ஹீராபென் மோடி கொண்டாடினார்.

குஜராத்தின் அகமதாபாத்தில் உள்ள பிருந்தாவன் சொசைட்டியில் தனது இளைய மகன் பங்கஜ் மோடியுடன் வசித்து வந்தார். பிரதமர் மோடி குஜராத் மாநிலம் செல்லும் போதெல்லாம் தவறாமல் தனது தாயார் ஹீராபென் மோடியை சந்தித்து விட்டு செல்வார்.

பிரதமர் மோடியின் தாயார் ஹீராபென் மோடி காலமானார்.. மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற நிலையில் மறைவு

English summary

Prime Minister Modi's mother Heeraben Modi passed away early today. Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin has condoled his demise. No one can bear the grief of losing a mother. M. K. Stalin has expressed his condolences to Prime Minister Modi saying, "I express my deepest condolences for your loss."