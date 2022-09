ஆன்லைன் சூதாட்டத்தை தடை செய்ய அவசரச் சட்டம்.. தமிழ்நாடு அமைச்சரவை ஒப்புதல்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: ஆன்லைன் சூதாட்ட தடை அவசர சட்டத்திற்கு தமிழக அமைச்சரவை சார்பாக ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் சென்னை, கோவை, மதுரை உள்ளிட்ட பல இடங்களில் ஆன்லைன் ரம்மி விளையாட்டில் தொடர்ச்சியாக பல லட்சம் பணத்தை இழந்ததால் மனஉளைச்சலுக்கு ஆளாகி தற்கொலை செய்து கொள்ளும் சம்பவம் அதிகரித்து வருகிறது.

இதனால், தமிழகத்தில் ஆன்லைன் ரம்மி விளையாட்டுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்று அரசியல் கட்சிகள் உள்ளிட்ட பலரும் அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்தனர்.

ஈரோடு பாஜக பிரமுகர் கடையில் டீசல் பாக்கெட் வீச்சு.. எஸ்டிபிஐ நிர்வாகி உள்பட 4 பேர் கைது.. ஐஜி தகவல்

English summary

Tamil Nadu Chief Minister M.K.Stalin chaired the cabinet meeting held at the head office in Chennai. In that Meeting, Tamil Nadu Cabinet has approved the Prohibition of Online Gambling Ordinance.