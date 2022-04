ஓய்வில்லாமல் உழைக்கிறோம்.. 10 வயது குறைந்ததுபோல் இருக்கிறது! மாணவராகவே உணர்கிறேன்- முதல்வர் ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : வயதானாலும் இன்னமும் மாணவராகவே உணர்கிறேன், மாணவர்களை பார்க்கும்போது எனக்கு 10 வயது குறைந்ததுபோல் இருக்கிறது எனவும், நானும் அமைச்சர்களும் ஓயாமல் பணியாற்றுவதால் தமிழகம் முதல் மாநிலமாக திகழ்கிறது என சென்னையில் தனியார் பள்ளி விழாவில் பேசிய தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

சென்னை கொளத்தூரில் உள்ள எவர்வின் மேல்நிலைப்பள்ளியில் 30ஆம் ஆண்டு விழாவில் தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்டார்.

நிகழ்ச்சியில் பள்ளியில் கல்வி மற்றும் விளையாட்டு உள்ளிட்ட துறைகளில் சிறந்து விளங்கிய அப்பள்ளியின் மாணவர்களுக்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பரிசுகளை வழங்கி பாராட்டினார்.

Speaking at a private school function in Chennai, Tamil Nadu Chief Minister Stalin said, "I still feel like a student at least 10 years old when I look at the students and me and my ministers to work tirelessly for no1 tamilnadu "