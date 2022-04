தமிழினத்தை சாதி மதங்களால் பிரிக்க சிலர் முயற்சி! விழிப்பாக இருக்க வேண்டும்! முதல்வர் ஸ்டாலின் பேச்சு

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழினத்தை சாதி மதங்களால் பிரிக்க சிலர் முயற்சி செய்கின்றனர் எனவும், தமிழினத்தை பிரிக்கும் சதிகளை தெரிந்து கொண்டு விழிப்பாக இருக்க வேண்டும் என சென்னையில் நடைபெற்ற இப்தார் நோன்பு திறக்கும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

இஸ்லாமியர்களின் புனித மாதமான ரமலான் மாதத்தில் 30 நாட்களுக்கு நோன்பு கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. உலகெங்கிலும் உள்ள இஸ்லாமிய மக்கள் முக்கிய கடைமையான ரமலான் நோன்பை கடைபிடித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் ரம்லான் மாதத்தை முன்னிட்டு சென்னை திருவான்மியூரில் திமுக சிறுபான்மையினர் பிரிவின் சார்பில் இப்தார் நோன்பு திறக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

English summary

tamil nadu chief minister Stalin attended the Iftar fast in Chennai, said that some people were trying to divide Tamils by caste religions and that they should be aware of the conspiracies that divide Tamils.