இந்தியாவுக்குள் போட்டியா? தமிழகம் பெரிய மாநிலம்.. உலக நாடுகளுடன் போட்டி! முதல்வர் ஸ்டாலின் பெருமிதம்

சென்னை : நம்முடைய போட்டி என்பது இந்திய மாநிலங்களோடு மட்டுமல்லாமல் - உலக நாடுகளுக்கு இணையானதாக இருக்க வேண்டும் எனவும், இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அளவில் தமிழ்நாடு 2-ஆவது பெரிய மாநிலமாக திகழ்கிறது என தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாடு அரசின் துணிநூல் துறை, ஒன்றிய அரசின் ஜவுளித் துறை மற்றும் இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு இணைந்து நடத்தும் பன்னாட்டு தொழில்நுட்ப ஜவுளிகள் கருத்தரங்கு இன்றும் நாளையும் நடைபெற இருக்கிறது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆழ்வார்பேட்டை முதலமைச்சரின் முகாம் அலுவலகத்திலிருந்து இருந்து காணொளி காட்சி மூலம் கலந்து கொண்டு பேசினார். இதில் தமிழக அமைச்சர்கள், அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

Tamil Nadu Chief Minister Stalin has said that Tamil Nadu is the 2nd largest state in India in terms of GDP and Our competition should not only be with the Indian states but also with the countries of the world.