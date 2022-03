வேண்டாம் பிளாஸ்டிக்.. இனி கடையில் இருந்தால் மொத்தமாக சீல்.. உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு அதிரடி..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பயன்படுத்துவதை நிறுத்தாத கடைகளுக்கு சீல் வைக்க முடிவு செய்துள்ளதாக, தமிழக அரசு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த 2019ம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் 14 வகையான பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தடை விதித்து தமிழக அரசு அரசாணை பிறப்பித்தது.

இந்த அரசாணையை எதிர்த்து தமிழ்நாடு மற்றும் புதுவை பிளாஸ்டிக் உற்பத்தியாளர் சங்கம் உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது.

English summary

The Tamil Nadu government has told the Chennai High Court that it has decided to seal off shops that do not stop using banned plastic products